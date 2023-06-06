Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС

Плотина гидроэлектростанции в Херсонской области разрушилась из-за повреждений. Что произошло?
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru
Военные российской армии оцепили территорию вокруг Каховской гидроэлектростанции. Ночная атака со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины) привела к разрушению плотины. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с последствиями ночного обстрела.
Как стало известно, разрушены 11 из 28 пролетов, что может привести к подтоплению 80 населенных пунктов. Однако серьезных причин для паники нет — глава администрации Владимир Леонтьев ранее заявил, что временная эвакуация может затронуть лишь малую часть жителей.
Ночные удары по Каховской ГЭС разрушили задвижки.
На кадрах с места событий видно, что уровень воды значительно, но не критично поднялся — на 2,5 метра. Также известно, что ВСУ продолжают обстреливать территорию из минометов по береговой линии и по дороге к станции.
В конце 2022 года в Новой Каховке заговорили даже о консервации ГЭС из-за обстрелов со стороны украинских войск. Киевский режим усилил ракетные обстрелы, но, несмотря на это, станция продолжала работать.
Помимо Каховской ГЭС, украинские террористы наносили удары и по Новой Каховке — по жилым домам, муниципальным зданиям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня.
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