Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС

Военные российской армии оцепили территорию вокруг Каховской гидроэлектростанции. Ночная атака со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины) привела к разрушению плотины. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с последствиями ночного обстрела.

Как стало известно, разрушены 11 из 28 пролетов, что может привести к подтоплению 80 населенных пунктов. Однако серьезных причин для паники нет — глава администрации Владимир Леонтьев ранее заявил, что временная эвакуация может затронуть лишь малую часть жителей.

Ночные удары по Каховской ГЭС разрушили задвижки. 5-tv.ru

На кадрах с места событий видно, что уровень воды значительно, но не критично поднялся — на 2,5 метра. Также известно, что ВСУ продолжают обстреливать территорию из минометов по береговой линии и по дороге к станции.

В конце 2022 года в Новой Каховке заговорили даже о консервации ГЭС из-за обстрелов со стороны украинских войск. Киевский режим усилил ракетные обстрелы, но, несмотря на это, станция продолжала работать.

Помимо Каховской ГЭС, украинские террористы наносили удары и по Новой Каховке — по жилым домам, муниципальным зданиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня.