Источник: Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня

1 398 0

Удар по станции был нанесен в ночь на 6 июня.

Источник: Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня

Фото: Zuma / TASS

Читайте нас в: Дзен Новости

Киевский режим вел обстрел Каховской ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующему разрушению трех ее пролетов под давлением воды», — рассказал собеседник издания.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Как сообщал глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев, вода поднялась на 2,5 метра, эвакуация мирного населения не планируется.

Это не первый удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Ранее украинские террористы устроили теракт на Крымском мосту. Тогда в результате взрыва фуры обрушились несколько пролетов. Кроме того, российские военные предотвратили попытки диверсионно-разведывательных групп националистов прорваться в Белгородскую область. 

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим о том, что ответ на такие действия будет неотвратимым.

В начале 2022 года, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

9:40
ФСБ раскрыла подробности задержания украинских диверсантов
9:33
Из-за разрушения Каховской ГЭС могут быть подтоплены 80 населенных пунктов
9:15
Моряки Тихоокеанского флота отправились на учения в Индонезию
9:02
Apple анонсировала очки дополненной реальности за 300 тысяч рублей
8:45
Киев планировал теракты с применением «грязной бомбы» в России
8:41
По всем фронтам: Лавров рассказал о давлении Запада в Центральной Азии

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Объявился новый наследник Вячеслава Зайцева: «У меня на руках завещание»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео