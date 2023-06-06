Киевский режим вел обстрел Каховской ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующему разрушению трех ее пролетов под давлением воды», — рассказал собеседник издания.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Как сообщал глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев, вода поднялась на 2,5 метра, эвакуация мирного населения не планируется.

Это не первый удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Ранее украинские террористы устроили теракт на Крымском мосту. Тогда в результате взрыва фуры обрушились несколько пролетов. Кроме того, российские военные предотвратили попытки диверсионно-разведывательных групп националистов прорваться в Белгородскую область.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим о том, что ответ на такие действия будет неотвратимым.

В начале 2022 года, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.