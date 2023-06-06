Бывший муж Татьяны Булановой похвастался новой молодой девушкой: «Моя»

Певица и футбольный тренер Владислав Радимов официально развелись еще в 2016 году.

Бывший муж Татьяны Булановой на фоне ее свадьбы решил напомнить о себе и своей личной жизни. Футбольный тренер Владислав Радимов опубликовал в своем личном блоге фотографию из ресторана и показал всем свою новую жену.

«Моя», — гласит подпись к фотографии.

подпись. Instagram* / radimov02

Радимов редко делился с публикой подробностями своей личной жизни и фотографиями из нее, однако сейчас, возможно, его к этому подвигли последние новости о свадьбе бывшей жены — Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее новым мужем стал молодой бизнесмен.

Радимов, в свою очередь, связал свою жизнь с Анастасией Кулешовой — основательницей парфюмерного бренда.

Буланова и Радимов официально развелись еще в 2016 году. В браке, продлившемся 11 лет, у пары родился сын Никита. После расставания родителей Никита остался с мамой, но еще совсем недавно Татьяна публично заявляла, что требовать официальных алиментов с бывшего возлюбленного она не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Буланова отметила второй день свадьбы.

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