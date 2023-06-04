Бывает не у всех: как Буланова отметила второй день свадьбы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 494 0

Татьяна Буланова провела второй день свадьбы в простой одежде

Бывает не у всех: как Буланова отметила второй день свадьбы

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Заслуженная артистка РФ предпочла повседневную одежду праздничному наряду на продолжении банкета.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова уже в третий раз вышла замуж. На следующие сутки после основного торжества исполнительница решила продолжить свадьбу. Видео появилось в социальных сетях.

Татьяна Буланова собрала самых близких. Сменила свое белоснежное платье на кофту, джинсы и кеды. Артистка даже решила не делать макияж. Новоиспеченный муж певицы бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев предпочел синий льняной костюм с футболкой и мокасинами. Пара отправилась с приглашенными гостями в ресторан на набережные реки Мойки в Санкт-Петербурге.

В дружеской атмосфере Буланова решила спеть для присутствующих. Она исполнила песню Виктора Цоя «Печаль».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со свадьбы Булановой и Руднева. Пара исполняла брачный транец под композицию Элтона Джона «Sorry Seems To Be The Hardest Word», но что-то пошло не так. Молодоженам помешало свадебное платье Булановой.

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