Глава антикоррупционного главка МВД Сугробов вышел из колонии по УДО

Бывшего главу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова освободили по ходатайству об УДО. Такое решение принял Скопинский районный суд Рязанской области.

Мужчина был осужден на 12 лет по 14 эпизодам дела о превышении должностных полномочий. Кроме того, его подчиненные также были приговорены к колонии строго режима сроками от четырех до 20 лет. Между тем Сугробов уже отбыл половину срока, за который получил 17 поощрений, после чего попросил о досрочном освобождении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, был приговорен судом к девяти годам лишения свободы.