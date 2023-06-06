«Забирают последнее!»: в день свадьбы подруга Киркорова задумалась о брачном договоре

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 87 0

Вышедшая замуж диджей Катя Гусева готова оформить брачный договор

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав \ ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость опасается, что новоиспеченный супруг оставит ее без квартиры.

Диджей Катя Гусева готова оформить брачный договор. Об этом подруга Филиппа Киркорова эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в Грибоедовском ЗАГСе, где сегодня она вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова.

«Я считаю, что брачный договор нужен, потому то, что мы видим сейчас в новостях, в информационных сводках, как эти мужчины забирают у бедных женщин все последнее! Это не очень хорошо!» — поделилась звездный диджей.

Однако подруга Филиппа Киркорова пока не уверена в целесообразности брачного договора в ее случае, учитывая, что она со своим новоиспеченным супругом находится на одном материальном уровне жизни. Более того, ее муж сам является адвокатом!

«Это вообще опасность двойная! <…> Он такой сделает договор, что я останусь без своей квартирки!» — смеется Гусева.

На официальную регистрацию брака пара решила пригласить лишь своих самых близких, а уже на торжественную часть пришли такие звездные гости как Филипп Киркоров, Митя Фомин, Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наталья Королева и другие. Дресс-кодом вечера стал серебряный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом.

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«Забирают последнее!»: в день свадьбы подруга Киркорова задумалась о брачном договоре

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