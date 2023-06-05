«Дорого, но красиво»: подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом

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Рита Миронова
Рита Миронова 50 0

Диджей Катя Гусева приобрела три платья на свадьбу от дизайнера Аники Керимовой

«Дорого, но красиво»: подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В начале года диджею Кате Гусевой сделал предложение известный адвокат. Сколько пришлось потратить на подготовку к торжеству?

Подруга Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева на днях станет женой адвоката. Как пишет издание dni.ru, затраты на предстоящую свадьбу являются «космическими» — дорого обошлась не только сама церемония, но и наряды молодоженов.

Модельер Аника Керимова сшила для невесты и жениха костюмы за две недели. В работе мастерица использовала ткани Yves Saint Laurent — первые образы обошлись в полмиллиона рублей.

«На моем платье будет именная вышивка. На Мише будет белоснежный смокинг в стиле Tom Ford — тоже авторства Аники. Поскольку пошив нарядов индивидуальный, то стоят наши первые образы в районе полумиллиона рублей», — рассказала Гусева.

Для обмена клятв будут использованы другие костюмы: невеста облачится в платье, декорированное перьям и камнями Swarovski. Этот наряд обошелся звезде в полтора миллиона рублей.

Над финальным платьем, которое Гусева наденет для танцев, трудятся сразу три швеи. Этот образ будет коротким с разными камнями — за него диджей также отдала полтора миллиона рублей.

«Дорого, но зато красиво и роскошно. К тому же, так как Аника является моей давней подругой, она сделала нам небольшую скидку», — отметила знаменитость.

Гусевой сделал предложение известный адвокат по имени Михаил. Девушка сразу заявила, что в списке приглашенных гостей обязательно будет Киркоров, с которым она дружит много лет: когда-то им даже приписывали роман.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая девушка Киркорова описала его возлюбленную и рассказала о свадьбе.

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