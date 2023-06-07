Умерла исполнительница песни «Девушка из Ипанемы» Аструд Жилберту

Бразильская певица Аструд Жилберту скончалась в возрасте 83 лет. Трагическую новость сообщила The Guardian со ссылкой на коллегу звезды, музыканта Пола Риччи.

«Она была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией», — написал Риччи в соцсети.

Смерть Жилберту подтвердил и ее сын Марсело. Причину ухода из жизни певицы он не уточнил.

Жилберту стала популярной благодаря песне The Girl from Ipanema («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антониу Карлоса Жобима. Продюсеры хотели, чтобы написанная на португальском языке композиция стала популярной в США, и Жилберту оказалась единственной певицей, способной исполнить ее на английском языке.

В 1964 году песня стала суперхитом, войдя в ТОП-5 музыкальных чартов в США и ТОП-30 в Великобритании. Жилберту удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Песня года» и была номинирована на лучший женский вокал.

«Девушка из Ипанемы» стала единственным крупным хитом Жилберту. В 1984 году песня снова попала в британский чарт на волне возрождения интереса к бразильской босса-нове.

Певица продолжала гастролировать до 2002 года, после чего оставила сцену ради того, чтобы больше времени отдавать семье, сочинять музыку и заниматься живописью. В 2008 году Жилберту была удостоена премии «Латинская Грэмми» за жизненные достижения.

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