Умерла исполнительница песни «Девушка из Ипанемы» Аструд Жилберту

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Бразильская певица жанра босса-нова скончалась в возрасте 83 лет.

Умерла исполнительница песни «Девушка из Ипанемы» Аструд Жилберту

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

Бразильская певица Аструд Жилберту скончалась в возрасте 83 лет. Трагическую новость сообщила The Guardian со ссылкой на коллегу звезды, музыканта Пола Риччи.

«Она была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией», — написал Риччи в соцсети.

Смерть Жилберту подтвердил и ее сын Марсело. Причину ухода из жизни певицы он не уточнил.

Жилберту стала популярной благодаря песне The Girl from Ipanema («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антониу Карлоса Жобима. Продюсеры хотели, чтобы написанная на португальском языке композиция стала популярной в США, и Жилберту оказалась единственной певицей, способной исполнить ее на английском языке.

В 1964 году песня стала суперхитом, войдя в ТОП-5 музыкальных чартов в США и ТОП-30 в Великобритании. Жилберту удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Песня года» и была номинирована на лучший женский вокал.

«Девушка из Ипанемы» стала единственным крупным хитом Жилберту. В 1984 году песня снова попала в британский чарт на волне возрождения интереса к бразильской босса-нове.

Певица продолжала гастролировать до 2002 года, после чего оставила сцену ради того, чтобы больше времени отдавать семье, сочинять музыку и заниматься живописью. В 2008 году Жилберту была удостоена премии «Латинская Грэмми» за жизненные достижения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилиты Озолиня.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

10:09
Никто, кроме них: десантники ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Северском
10:01
SHAMAN спел свой главный хит с почти сотней фанаток
9:58
В Петербурге лихач на LADA Samara насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП
9:52
Один человек пострадал при обстреле Курской области со стороны Украины
9:48
Жителя Приморья арестовали по делу о шпионаже в пользу военной разведки Украины
9:47
Эксперты заявили о возрождении российского авторынка

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Все как прежде пока: свежий и бодрый Антонов вышел в свет после слухов о болезни
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео