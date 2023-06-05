Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

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Актрисе было 75 лет.

Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Звезда советского фильма «Долгая дорога в дюнах», одна из самых красивых актрис советского кино Лилита Озолиня неожиданно скончалась сегодня, 5 июня, на 76 году жизни. Об этом сообщил театр «Дайлес» в социальной сети.

Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге (Латвия) в семье летчика-испытателя Арвида и помощницы режиссера на немецкой киностудии Альбертины.

Широкую известность и любовь миллионов советских граждан ей принесли главные роли в фильмах «Ночь без птиц», «В клешнях Черного рака», «За поворотом — поворот» и многих других. Но одним из главных фильмов в своей судьбе она считала многосерийный фильм «Долгая дорога в дюнах» (1980). Как отмечала Озолиня, картина не только сделала ее звездой, но и была долгом души, который актриса возвращала своим родителям. За роль Марты в 1983 году она была удостоена звания заслуженной артистки Латвийской ССР и получила Государственную премию Советского Союза.

Озолиня до последнего играла в театр «Дайлес» и снималась в кино. Последние два сезона Лилита играла Генриетту Искариота («Полуночное шоу с Иудой Искариотом» С. А. Гирга) и главную роль в постановке пьесы «Мать» Флориана Зеллера.

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