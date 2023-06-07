ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования в 24 регионах в сентябре

Россияне в 24 регионах в сентябре смогу принять участие в дистанционном электронном голосовании с помощью специальной федеральной платформы. Решение было принято по итогу заседания ЦИК России.

Председатель ЦИК Элла Панфилова прокомментировала, что голосование в дистанционном формате будут применять при выборах федерального уровня. Речь идет о довыборах в одномандатных округах в Крыму и Липецкой области. Всего число кампаний ДЭГ в текущем году составит более 300, подчеркнула Панфилова.

«Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 миллиона человек», — заявила председатель ЦИК.

Элла Панфилова добавила, что режим ДЭГ будет применен также при проведении выборов губернаторов некоторых областей страны, в том числе Московской, Нижегородской и Новосибирской, а также на выборах в региональные парламенты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили изменить порядок выбора УК в домах.