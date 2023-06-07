В ПАО «Трансаммиак» прокомментировали состояние трубопровода Тольятти-Одесса, участок которого был подорван в Харьковской области украинскими диверсантами. В организации агентству ТАСС сообщили, что российская часть аммиакопровода отсечена от украинской и находится в исправном состоянии.

Российская компания уточнила, что транзит газа на Украину был приостановлен в феврале прошлого года. Сейчас расположенные в России нити аммиакопровода находится под постоянным контролем служб «Трансаммиака», которые следят за безопасностью на объекте.

В ПАО также отметили, что российская компания не обладает сведениями о стоянии аммиакопровода, расположенного на территории Незалежной. Сейчас украинская часть трубопровода обслуживается государственным предприятием «Укрхимтрансаммиак».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская ДРГ совершила подрыв аммиакопровода в районе населенного пункта Масютовка в Харьковской области. В результате диверсии пострадали мирные жители. Уточняется, что российским военным урон нанесен не был.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ предпримет все усилия для выяснения обстоятельств по подрыву аммиакопровода «Тольятти — Одесса».