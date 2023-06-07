РФ предпримет все усилия для выяснения обстоятельств по подрыву аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 7 786 0

Как российская сторона будет разбираться в этой ситуации?

РФ предпримет все усилия для выяснения обстоятельств по подрыву аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Тема:
Спецоперация

Россия предпримет все усилия для того того, чтобы выяснить все обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Об этом в ходе брифинга сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что единственной страной, которая никогда не выражала интереса в реанимировании трубопровода, была Украина.

«Восстановление аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ займет от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту», — говорит Захарова.

В понедельник, 5 июня, украинская диверсионно-разведывательная группа совершила подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса». В результате пострадали несколько гражданских лиц.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

Тема:
Спецоперация
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