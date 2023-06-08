Жена Николаева вспомнила тяжелый период в отношениях с певцом: «Не спала месяц»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 122 0

Проскурякова рассказала о бессонных ночах из-за навалившихся проблем

Жена Николаева вспомнила тяжелый период в отношениях с певцом: «Не спала месяц»

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Супруга артиста, несмотря на то и дело появляющиеся слухи о разладе в семье, утверждала — ее отношения с любимым идеальны. Но на днях вспомнила один сложный период в жизни.

Жена певца Игоря Николаева вспомнила тяжелый период в жизни. Оказалось, навалившиеся проблемы даже заставили жизнерадостную артистку обратиться за помощью к психологу. Ведь внешние факторы спровоцировали бессонницу и угрожали ее здоровью.

Как рассказала Проскурякова, тогда умерла ее любимая бабушка и заболели родители, на носу были выпускные экзамены в ГИТИСе. Все это настолько травмировало артистку, что в какой-то момент она поняла — самой ей уже не справиться.

«Не спала месяц. хотя я всегда справляюсь со всем, этот период был не таким. Пришлось идти к психологу, она мне очень помогла», — цитирует 7days.ru Проскурякову.

Сложный жизненный этап она преодолела не только благодаря помощи квалифицированного специалиста, но и поддержке мужа. По ее словам, за почти 13 лет в их отношениях не было ни одного серьезного кризиса.

«Вообще у нас прекрасные отношения, рядом с нами дочь и семья», — подытожила она.

К слову, еще осенью прошлого года Николаев заставил публику сомневаться в отношениях. Тогда, его заметили в обнимку с молодой блондинкой. 

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