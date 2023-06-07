Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Мистер Вселенная Эдуард Кривенко в розыске у судебных приставов из-за долгов

Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Эдуард Кривенко намерен обратиться в суд и получить свою долю из наследства кутюрье. Но получится ли у него это сделать в связи со вскрывшимися фактами?

Объявивший себя наследником покойного модельера Вячеслава Зайцева 39-летний Эдуард Кривенко оказался не таким добросердечным. Как выяснило издание KP.RU, у мужчины, претендующего на наследство знаменитости, оказалось немало долгов. Более того, он находится в розыске у судебных приставов.

Как рассказал изданию друг кутюрье Николай Головин, в словах двухметрового смуглого блондина о его отношениях с Зайцевым множество несостыковок. К примеру, Кривенко в недавней программе на федеральном канале заявил, мол, он был опорой и поддержкой в последние годы для модельера, ухаживал за ним день и ночь, когда тот стал уже себя неважно чувствовать.

«Но вообще-то в 2013 году, о котором он говорит, Вячеслав Михайлович еще вовсю на подиуме танцевал. Я делал ему юбилей в „Лужниках“, и он прекрасно себя чувствовал», — пояснил Головин.

Кроме того, Зайцев якобы снял для Кривенко неподалеку от себя квартиру. Чтобы якобы его фаворит был ближе к нему. А также, что мужчина был частым гостем в доме в московской квартире кутюрье.

«Он говорит, что ходил к Зайцеву в гости в квартиру на Арбате в 2008–2009 годах. Но в этой квартире в те годы модельер уже не появлялся лет десять. Далее, якобы Зайцев так ценил Эдуарда, что даже снял ему квартиру по соседству. Но это вообще не про Вячеслава Михайловича, это просто невозможно», — возмутился Головин.

амамамПоследнее совместное фото с Зайцевым Кривенко сделал в 2017-м, больше рядом с кутюрье мужчину не видели. Instagram* / eduardkrivenko_official

Однако на несостыковках дело не закончилось. Издание выяснило, что у Кривенко 72 долга на общую сумму 120 тысяч рублей. Это неоплаченные штрафы ГИБДД, административные нарушения, исполнительские сборы. Кроме того, биография Кривенко оставляет желать лучшего. Он неоднократно пытался стать популярным. Так, он участвовал в различных ток-шоу, а также его фамилия гремела в связи с делом о домогательствах. Три года назад уральская фитнес-модель обвинила Кривенко в приставаниях, побоях и попытке изнасилования: якобы темпераментный кавалер силой удерживал ее в номере отеля, пока на помощь не пришел муж девушки.

«Если сейчас вся эта история больше похожа на хайп ради рейтингов, то я уверен, найдутся люди, которым Зайцев, находясь в нездоровом состоянии, действительно мог отписать свое имущество. Так что битвы за наследство я бы не исключал», — подытожил Головин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая судьба ждет Дом моды после смерти Вячеслава Зайцева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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