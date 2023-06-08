Назначена дата проведения выборов губернатора Московской области

Когда кандидаты смогут баллотироваться на пост начальника региона?

Депутаты Московкой области в рамках заседания утвердили дату проведения предстоящих выборов на пост губернатора региона. Жители Подмосковья смогут проголосовать за кандидатов 10 сентября 2023 года.

В пресс-службе Московской областной думы отметили, что, согласно нормам законодательства, решение о проведении выборов может быть принято только в один день, однако Избирательная комиссия МО может скорректировать назначенную дату их проведения.

В подмосковном ведомстве добавили, что область входит в фазу активной избирательной кампании. Выдвижение кандидатов на пост начнется после официального размещения решения о назначении выборов.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЦИК утвердила проведение дистанционного электронного голосования в 24 регионах в сентябре 2023 года. Россияне смогут отдать свой голос с помощью специальной федеральной платформы. Председатель ЦИК Элла Панфилова сообщила, что режим ДЭГ будет применен при проведении выборов губернаторов некоторых областей, в том числе и Московской.