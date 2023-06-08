В мессенджере WhatsApp* появятся каналы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Пользователи смогут просматривать и отслеживать новости прямо в приложении. Какие еще есть нововведения?

В мессенджере WhatsApp* появятся каналы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp* анонсировал добавление информационных каналов, которые пользователи смогут просматривать прямо в приложении.

«Сегодня мы представляем каналы — простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp», — написано в сообщении, опубликованном в социальных сетях организации.

Уточняется, что сервис получит дополнительные функции — появятся новые вкладки, в которые можно будет поместить все интересующие ресурсы. «Статус» также «переедет» в данную вкладку. Все каналы будут располагаться отдельно от личных чатов, чтобы у пользователей не возникало путаницы.

Наполнением каналов будут занимать администраторы. Они смогут публиковать различный контент — текстовый, визуальный, а также интерактивный. Со временем каналы возможно будет монетизировать, но пока эта инициатива обсуждается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бороться с «невидимыми» вирусами на телефоне.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и террористической в России компании, запрещенной на территории РФ.

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