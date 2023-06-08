Песков оценил вероятность участия Путина в выборах в 2024 году

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 33 0

Песков: Путин сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году

Песков оценил вероятность участия Путина в выборах в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Также представитель Кремля ответил на вопрос о прямой линии с главой государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам во время брифинга дату выборов в России, а также оценил вероятность участия лидера страны в гонке в 2024 году.

«У выборов есть график, об этом будет объявлено своевременно. По прямой линии также заявим по срокам. Как время придет — мы проинформируем», — пояснил Песков.

До этого стало известно, что ЦИК утвердила проведение дистанционного электронного голосования в 24 регионах в сентябре 2023 года. Россияне смогут отдать свой голос с помощью специальной федеральной платформы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какая дата назначена на проведение выборов губернатора Московской области.

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