Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным

По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Что об этом говорят в Кремле?
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако точные сроки ее проведения пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков.
По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Пока эта информация остается только на уровне разговоров.
«Как время придет — мы проинформируем», — отметил Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Путин может заявить о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.
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