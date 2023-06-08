Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 781 0

По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Что об этом говорят в Кремле?

Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако точные сроки ее проведения пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков.

По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Пока эта информация остается только на уровне разговоров.

«Как время придет — мы проинформируем», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Путин может заявить о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.

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