Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако точные сроки ее проведения пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков.

По слухам, традиционное мероприятие могут организовать уже в ближайшие месяцы. Пока эта информация остается только на уровне разговоров.

«Как время придет — мы проинформируем», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Путин может заявить о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.