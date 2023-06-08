Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Пока до сих пор не известно, сколько людей в районе пострадали.

Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Фото: Telegram / SALDO_VGA

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт эвакуации людей в Голой Пристани, погибли два человека. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», — написал Сальдо.

По последним данным, из-за действий украинских нацистов до этого погибла еще и беременная женщина. О количестве пострадавших до сих пор неизвестно.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани.

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