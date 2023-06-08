Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 65 0

Действия украинских нацистов привели к гибели двоих гражданских.

Беременная женщина погибла при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели беременной женщины в результате обстрела украинской стороной пункта эвакуации мирных жителей в Голой Пристани. Об этом он рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

ВСУ атаковали пункт эвакуации гражданских с затопленных районов в Херсонской области. Из-за действий украинских нацистов погибли в общей сложности два человека, в том числе и беременная женщина. О количестве пострадавших пока неизвестно.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Алешках и Голой Пристани сохраняется сложная ситуация после прорыва Каховской ГЭС.

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