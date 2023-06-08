Рэперша Альбина Сафарова разбилась на мотоцикле в Казани

В Казани погибла 32-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Она ехала на мотоцикле, которым управлял ее 28-летний парень. Об этом пишет StarHit.

Водитель автомобиля «Опель» совершал поворот, не заметив приближающийся байк. Молодой человек не успел среагировать на маневр и врезался в иномарку. Очевидцы рассказывают, что мотоцикл ехал на огромной скорости и возможности затормозить у водителя не было.

Из-за сильного столкновения девушка от полученных травм скончалась прямо на месте. В каком состоянии находится сейчас бойфренд певицы, неизвестно.

Девушка известна как исполнительница в жанре «рэп». В 2010 году она записала видео на трек «АК-47» — «Тем, кто с нами». Именно оно принесло популярность артистке. Она была узнаваемой певицей в родной Казани.

У Альбины Сафаровой осталась семилетняя дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художница Багирова разбилась на байке в Таиланде, предсказав свою гибель.