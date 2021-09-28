Художница Багирова разбилась на байке в Таиланде, предсказав свою гибель

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Егор Измалкин
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Трагедия с россиянкой произошла на острове Самуи.

Художница Багирова разбилась на байке в Таиланде, предсказав свою гибель

Фото: Instagram @alinabagirova_

Российская художница и фотограф Алина Багирова погибла в Таиланде 27 сентября. При этом она предсказала собственную смерть в последнем посте своего Instagram-аккаунта.

«Сон — это нежная смерть», — написала он под постом, прикрепив фото вечернего вида на океан с острова Самуи.

Instagram @alinabagirova_

После этого случилась трагедия. Она не справилась с управлением мотоциклом и попала в аварию, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил ее друг, известный блогер Артур Сита в своем Instagram-аккаунте.

«Жизнь некоторых людей так прекрасна, так изящна и тонка, как нежные цветы, что к сожалению рвется раньше времени», — написал он.

Известно, что тверчанка Алина Багирова уехала в Таиланд два года назад. До этого она работала в Петербурге, принимала участие в работе благотворительного фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.

Как писал 5-tv.ru, в прошлом году ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропицель разбилась на байке на Бали. Авария для нее также обернулась гибелью.

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