Художница Багирова разбилась на байке в Таиланде, предсказав свою гибель

Российская художница и фотограф Алина Багирова погибла в Таиланде 27 сентября. При этом она предсказала собственную смерть в последнем посте своего Instagram-аккаунта.

«Сон — это нежная смерть», — написала он под постом, прикрепив фото вечернего вида на океан с острова Самуи.

Instagram @alinabagirova_

После этого случилась трагедия. Она не справилась с управлением мотоциклом и попала в аварию, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил ее друг, известный блогер Артур Сита в своем Instagram-аккаунте.

«Жизнь некоторых людей так прекрасна, так изящна и тонка, как нежные цветы, что к сожалению рвется раньше времени», — написал он.

Известно, что тверчанка Алина Багирова уехала в Таиланд два года назад. До этого она работала в Петербурге, принимала участие в работе благотворительного фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.

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