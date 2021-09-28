Художница Багирова разбилась на байке в Таиланде, предсказав свою гибель
Трагедия с россиянкой произошла на острове Самуи.
Фото: Instagram @alinabagirova_
Российская художница и фотограф Алина Багирова погибла в Таиланде 27 сентября. При этом она предсказала собственную смерть в последнем посте своего Instagram-аккаунта.
«Сон — это нежная смерть», — написала он под постом, прикрепив фото вечернего вида на океан с острова Самуи.
После этого случилась трагедия. Она не справилась с управлением мотоциклом и попала в аварию, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил ее друг, известный блогер Артур Сита в своем Instagram-аккаунте.
«Жизнь некоторых людей так прекрасна, так изящна и тонка, как нежные цветы, что к сожалению рвется раньше времени», — написал он.
Известно, что тверчанка Алина Багирова уехала в Таиланд два года назад. До этого она работала в Петербурге, принимала участие в работе благотворительного фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом.
Как писал 5-tv.ru, в прошлом году ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропицель разбилась на байке на Бали. Авария для нее также обернулась гибелью.
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