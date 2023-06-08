Мишустин заявил об инициативе РФ сформировать продовольственный фонд ЕАЭС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Председатель российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Мишустин заявил об инициативе РФ сформировать продовольственный фонд ЕАЭС

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Российская сторона призвала участников Евразийского экономического союза создать чрезвычайный продовольственный фонд. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

По его словам, сегодня возникла необходимость создания системы, которая позволит отслеживать продовольственную стабильность во всех странах-участницах союза. Формирование чрезвычайного продовольственного фонда, по его мнению, поможет нормализовать ситуацию в случае возникновения рисков.

Мишустин также отметил, что ЕАЭС сегодня самостоятельно обеспечивает все пять стран зерном и растительным маслом. Принятие предложенных мер, подчеркнул он, поможет уже к концу текущего года восполнить и другие позиции.

Председатель правительства РФ заключил, что страны ЕАЭС намерены продолжать укрепление связей внутри союза, а также планируют наращивать взаимодействие с другими государствами и интеграционными организациями, в том числе СНГ, ШОС и АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин отметил связь России и Армении.

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