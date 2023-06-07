«Братские отношения»: Мишустин отметил связь России и Армении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Премьер Мишустин заявил, что отношения России и Армении носят союзнический характер

«Братские отношения»: Мишустин отметил связь России и Армении

Фото: www.globallookpress.com / Russian Government

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Армянской стороне был передан теплый привет от Владимира Путина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве, где заявил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией.

«Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер», — заявил Мишустин.

По его словам, сейчас торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств развивается активно и динамично, несмотря на незаконные экономические санкции.

Также Мишустин передал Пашиняну привет и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

Сегодня, 7 июня, Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Здесь он примет участие в заседаниях Межпправсовета ЕАЭС и Совета глав правительств стран СНГ. Возможно, Пашинян почтит своим присутствием и Евразийский конгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как премьер Армении Пашинян отправился в Россию.

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«Братские отношения»: Мишустин отметил связь России и Армении

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