«Фатальные потери»: почему ЕС не согласовал новые санкции против России

Следующая встреча по поводу принятия ограничительных мер пройдет уже 14 июня.

ЕС достиг предела своих возможностей по введению санкций против России, поэтому у недружественных стран не возникает консенсуса в принятии нового пакета. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.

Послы европейских стран не смогли договориться и согласовать 11-й пакет антироссийских санкций. Они предполагали включение нескольких западных компаний в реестр так называемых спонсоров конфликта.

Однако с таким мнением оказались не согласны в Греции и Венгрии. Германия тоже бойкотирует этот проект, поскольку она не намерена портить дипломатические связи с включенными в список государствами.

Мартынов считает, что ЕС ввел уже всевозможные ограничительные меры, поэтому придумывать новые становится все сложнее и сложнее, передает ИА SM-News. К тому же, большая часть санкций ударила по Брюсселю и нанесла ущерб экономическому состоянию некоторых стран Запада.

«Поэтому и не возникает консенсуса. Как известно, подобные решения принимаются консенсусом. Общего согласия достичь невозможно, поскольку все, что можно было ввести в общем плане, уже вступило в силу, а теперь предложения Европейской комиссии сталкиваются с непониманием отдельно взятых стран, для которых это фатальные потери», — отметил специалист.

Следующая встреча альянса по теме назначена на 14 июня: послы ЕС намерены принять 11-й пакет санкций против России. Потенциальные меры будут направлены против государств, которые способствуют обходу уже введенных рестрикций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании признали новые санкции G7 против России провалом Запада.