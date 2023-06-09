Серьезные экономические последствия: Саудовская Аравия пригрозила Вашингтону

Страна больше не намерена иметь дело с американской администрацией.

Власти Саудовской Аравии обиделись на слова президента США Джо Байдена о последствиях для страны за ее решение по сокращению добычи нефти. После заявления американского лидера, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном. Об этом пишет The Washington Post.

Еще осенью прошлого года Джо Байден пригрозил принять ответные меры по отношению к Саудовской Аравии за ее решение о сокращении объемов добычи нефти и поставок сырья на Запад.

«В частном порядке наследный принц Мохаммед ибн Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения», — сказано в материале.

Премьер-министр страны также добавил, что Вашингтон ждут значительные экономические убытки, а Саудовская Аравия больше не намерена «иметь дела с администрацией США».

При этом, власти Америки о таких угрозах не знают и настроены продолжать сотрудничество с государством на Аравийском полуострове.

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