Возможно новое извержение: вулкан Майон активизировался на Филиппинах

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На Филиппинах повысили уровень опасности из-за вулкана Майон

Фото, видео: www.globallookpress.com / Source: Keystone Press Agency; 5-tv.ru

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Всех, кто живет в округе, призывают срочно эвакуироваться.

На Филиппинах повысили уровень опасности из-за активного вулкана Майон. В ближайшие несколько недель или даже дней может произойти мощное извержение.

Всех, кто живет в округе, призывают срочно эвакуироваться. Над вулканом поднимаются огромные клубы, а из кратера в сторону населенных пунктов летят камни.

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