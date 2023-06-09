Возможно новое извержение: вулкан Майон активизировался на Филиппинах

Всех, кто живет в округе, призывают срочно эвакуироваться.

На Филиппинах повысили уровень опасности из-за активного вулкана Майон. В ближайшие несколько недель или даже дней может произойти мощное извержение.

Всех, кто живет в округе, призывают срочно эвакуироваться. Над вулканом поднимаются огромные клубы, а из кратера в сторону населенных пунктов летят камни.