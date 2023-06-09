Уже доложили в Пентагон: НЛО заметили жители Лас-Вегаса

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Житель Лас-Вегаса сообщил в полицию об обнаружении НЛО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Red Williams; 5-tv.ru

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Нательная камера одного из офицеров зафиксировала светящийся шар.

НЛО решил высадиться в Лас-Вегасе — однако навестили инопланетяне не знаменитые казино, а один из частных домов. Во всяком случае, так утверждают его жильцы.

Поздно ночью в полицию поступил звонок от семьи, которую разбудил шум на заднем дворе. Мужчина в панике сообщил, что видит нечеловеческих существ высотой в два с половиной метра.

Диспетчер не сразу поверила, однако вызов все-таки приняла. Когда полиция приехала на место, существ уже и след простыл.

Однако вызов нельзя назвать ложным: нательная камера одного из офицеров зафиксировала светящийся шар. Он пролетел в небе прямо над патрульной машиной.

Об инциденте тут же доложили в Пентагон, ведь по соседству находится секретная база ВВС США — таинственная «Зона 51», известная своими аномалиями. Но в военном ведомстве пока не смогли пояснить, что это было.

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