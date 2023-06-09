Пострадавший в драке с участием Понасенкова* впал в кому

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Игорь Рязов
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Прийти в сознание мужчине не помогла даже проведенная нейрохирургами операция. Тем временем полиция установила его личность.

Пострадавший в драке с участием Понасенкова* впал в кому

Фото: ВКонтакте / Понасенков Евгений Николаевич*

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Пострадавший в результате драки с участием блогера и историка Евгения Понасенкова* в центре Москвы впал в кому. Как стало известно 5-tv.ru, прийти в сознание мужчине не помогла даже сложная операция.

С момента конфликта прошло уже несколько дней. Все это время пострадавший остается в тяжелом состоянии. У него выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг.

Минувшим днем мужчину прооперировали нейрохирурги. Однако он так и не очнулся и сейчас остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Тем временем полиции удалось установить личность пострадавшего. На это ушло несколько дней, поскольку документов при мужчине не было, а никто из близких не пытался его найти. Расследование продолжается.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел 7 июня во время прогулки по Арбату. Блогер шел вместе со своим юристом, как вдруг к ним подошел неизвестный мужчина. По словам историка, тот принялся оскорблять его с приятелем.

В итоге юрист толкнул незнакомца, после чего последний споткнулся и упал. Полученные им травмы головы оказались очень серьезными — вскоре мужчина уже лежал в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после драки с участием Евгения Понасенкова возбудили уголовное дело.

* — признан в РФ иноагентом.

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