Уголовное дело возбудили после драки с участием Понасенкова* в центре Москвы

Уголовное дело возбудили после драки с участием блогера и историка Евгения Понасенкова* в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

«Приятель маэстро подозревается в причинении тяжкого вреда здоровье по неосторожности», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел 7 июня. Как рассказал сам блогер, в тот день он шел по Арбату вместе со своим юристом. Внезапно к ним подошел пьяный 55-летний мужчина и якобы начал их оскорблять. Приятель историка толкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал.

О дальнейшей судьбе мужчины Понасенков и его юрист не знали. А тот попал в реанимацию с множеством травм: открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим кровоизлиянием, переломом костей свода и основания черепа.

Пострадавший до сих пор находится без сознания. Из-за отсутствия документов личность пока не установили. Продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Понасенков призвал не предъявлять ему претензии из-за драки в центре Москвы.

* — признан в РФ иноагентом.