Начальник Генштаба РФ провел переговоры с китайским коллегой

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел переговоры с китайским коллегой Лю Чжэньли, в ходе которых отметил, что координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных Сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности», — отметил Герасимов.

По его словам, проведенные переговоры послужат дальнейшему укреплению партнерства России и Китая в оборонной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли, на современной политической карте мира присутствует три сверхдержавы: Россия, США и Китай.