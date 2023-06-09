Начальник Генштаба РФ провел переговоры с китайским коллегой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Какие темы затронули представители двух стран?

Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Балашова; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел переговоры с китайским коллегой Лю Чжэньли, в ходе которых отметил, что координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных Сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности», — отметил Герасимов.

По его словам, проведенные переговоры послужат дальнейшему укреплению партнерства России и Китая в оборонной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли, на современной политической карте мира присутствует три сверхдержавы: Россия, США и Китай.

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