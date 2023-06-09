Американский генерал назвал Россию, США и КНР сверхдержавами многополярного мира

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Этот список со временем могут пополнить другие государства, добавил глава Генштаба США Марк Милли.

Американский генерал назвал Россию, США и КНР сверхдержавами многополярного мира

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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На современной политической карте мира присутствует три сверхдержавы: Россия, США и Китай. Об этом заявил начальник штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

«В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период, когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал он во время церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.

Он также отметил, что со временем тройка может измениться. Другие страны тоже начинают играть все более заметную роль в своих регионах, а в будущем, возможно, будут и претендовать на статус сверхдержав. Также он убежден, что Китай стремится к конфронтации с США и своими соседями, ведь в ближайшие годы хочет стать гегемоном в Азиатском регионе, нарастить военную мощь, которая превысит американскую к середине века.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как России удалось обойти кризис, несмотря на «подставы» Запада.

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