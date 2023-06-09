В сеть утекло видео с полностью голым Артемом Дзюбой

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Игорь Рязов
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Новый скандальный ролик с участием спортсмена прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он дал нападающему совет.

В сеть утекло видео с полностью голым Артемом Дзюбой

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

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В сеть утекло видео, на котором футболист Артем Дзюба запечатлен полностью обнаженным. Ролик сейчас распространяется по Telegram-каналам.

На кадрах видно, как спортсмен позирует полностью голым в постели. Он принимает разные позы и сам же снимает себя на камеру. Детородный орган Дзюба старается прикрывать рукой, но справляется не всегда.

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Видео прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что есть два варианта того, как интимный ролик с Дзюбой появился в сети.

«Либо Артем эксгибиционистом сам себя выставил (что вряд ли), либо у девушки как-то это видео ушло: украли или она профурсетка. Артему давно пора стать более разборчивым. Пусть обратится к футбольным фанатам „Зенита“. Они могут помочь подобрать ему красивую, нормальную девушку», — заявил парламентарий.

В прошлый раз интимное видео с участием Артема Дзюбы стало достоянием общественности в ноябре 2020 года. Тогда по интернету разлетелись ролики, на которых спортсмен удовлетворял сам себя. Это вызвало большой общественный резонанс.

В результате последовавшего скандала Дзюбу не вызвали на ноябрьский сбор национальной футбольной команды. В петербургском клубе «Зенит», за который тогда играл форвард, у него отобрали капитанскую повязку. Сейчас Артем выступает в составе московского «Локомотива».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Дзюба угодил в громкий скандал на чемпионате Турции. Кстати, именно после него он вернулся в Россию и попал в «Локомотив».

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