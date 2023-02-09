Футболист Артем Дзюба перешел в «Локомотив» после скандала на чемпионате Турции

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Российский нападающий полгода подбирал себе новый клуб и теперь возвращается в Москву.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Главная новость этой зимы в российском футболе — Артем Дзюба нашел себе новую команду и возвращается в Москву. Его согласился принять «Локомотив». Как говорят, с зарплатой четыре миллиона рублей в месяц.

Появились фото с презентации бывших игроков «Зенита» — Дзюбы и Смольникова. Они оба теперь «железнодорожники». Сообщается, что до конца сезона — с возможным правом продления контракта.

34-летний Дзюба был без клуба целых полгода, после того как скандально покинул чемпионат Турции: в августе прошлого года он, находясь на тот момент на позиции форварда в турецком клубе «Адана Демирспор», был признан худшим игроком в матче с «Умраниеспором» четвертого тура чемпионата страны.

В ноябре Дзюба ушел из турецкого клуба, договор был расторгнут по обоюдному согласию. Причиной ухода футболиста стала задержка заработной платы за два месяца.

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