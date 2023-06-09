«Ничего против»: Путин предложил развивать торговую марку «Сделано в СНГ»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 26 0

Путин предложил развивать торговую марку «Сделано в СНГ»

«Ничего против»: Путин предложил развивать торговую марку «Сделано в СНГ»

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Российский лиде призвал наращивать производства на просторах стран ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин призвал наращивать промышленную кооперацию и создавать новые совместные производства на просторах стран СНГ. Об этом он заявил на встрече с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи.

Так, российский лидер предложил выпускать товары под маркой «Сделано в ЕврАзЭС» или «Сделано в СНГ», против второго, по его словам, «никто ничего не имеет против».

«Главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие. Важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России выступил против простого возвращения к советской системе образования

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