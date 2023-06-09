«Создавать свое»: Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 44 0

Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования

«Создавать свое»: Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер считает, что не нужно «талдычить постулаты 50-летней давности».

Президент России Владимир Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования. Российский лидер отметил, что нужно брать лучшее, что есть в мире, и создавать свое. С таким заявлением он выступил на встрече с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сочи.

По его словам, если мы родом из СССР, то это не значит, что нужно «талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности».

«Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — указал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российские школьники регулярно побеждают на зарубежных олимпиадах.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

17:36
Путин начал переговоры с премьером Армении Пашиняном
17:25
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
17:14
В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
17:11
Сильвио Берлускони снова экстренно госпитализировали
17:08
Ополченцу ДНР Роману Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
17:00
Украинские боевики обстреляли детскую базу отдыха в Геническом районе

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Месси сообщил о переходе в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео