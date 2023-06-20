«Доведешь до седых волос!»: как IVAN попал на «Евровидение»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 353 0

IVAN рассказал, как попал на музыкальный конкурс «Евровидение»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец предстал на конкурсе обнаженным.

Музыкант Александр Иванов, более известный публике как IVAN, подал заявку на «Евровидение» в последний момент. Как он попал на песенный конкурс, артист поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Закончился проект «Главная сцена», первый сезон. Выступили, все отлично. Я сижу на студии — никого не трогаю, занимаюсь какими-то своими делами, пишу песни, что-то создаю, что-то делаю. Забегает Виктор Дробыш и кричит: «Ну все, ты меня доведешь до седых волос!». Я такой: «Чего?». А он просто начинает вот это разгонять: «Доведешь до седых волос, что же делать», — делится IVAN.

Сам певец изначально не понял, с чем связана столь бурная реакция музыкального продюсера. Однако услышав предложение Дробыша поучаствовать в конкурсе «Евровидение», IVAN был ошарашен.

«Он говорит: «Надо прямо сейчас песню быстро отправить, потому что там заканчиваются сроки подачи всех материалов, и нужно успеть на национальный отбор», — цитирует Дробыша IVAN.

Вся команда экстренно начала искать песню, с которой музыкант смог бы выступить на конкурсе. В итоге выбор пал на композицию «Help You Fly».

«Я на тот момент поехал с певицей Славой в тур, там несколько городов было. Я выступал с этой песней как раз по Беларуси. И в промежутке между концертами я выбрался в Минск, и там как раз был этот отбор. Я спел эту песню, всем понравилось, все аплодировали. И я прошел в национальный отбор», — поделился IVAN.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошел концерт певца IVAN.

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