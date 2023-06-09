США предъявили обвинения двум россиянам в махинациях с криптобиржами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 31 0

Им якобы удалось отмыть около 647 000 биткоинов. Что еще известно?

США предъявили обвинения двум россиянам в махинациях с криптобиржами

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Власти США предъявили обвинения двум россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру в махинациях с криптобиржами. Об этом сообщает американский Минюст.

Они якобы обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, которые были получены в результате взлома биржи Mt. Gox в 2011 году.

«Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшая криптобиржа Binance закрылась для россиян. Теперь там нельзя покупать и продавать доллары и евро. Ограничение связано с введением десятого пакета санкций Евросоюза против России.

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