«Иллюзий поубавилось»: Кристина Асмус снова выходит замуж?

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Таролог Знаменская рассказала, что актриса Кристина Асмус выйдет замуж в скором времени

«Иллюзий поубавилось»: Кристина Асмус снова выходит замуж?

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Но будет ли этот брак последним для артистки?

Актриса Кристина Асмус в скором времени выйдет замуж. Об этом пишет издание 7Дней.ru со ссылкой на предсказание таролога Марию Знаменскую.

По словам эксперта, раскладка карт подсказала, что уже в ближайшее время Асмус ждет свадьба.

«Карта десять кубков указывает на то, что у Кристины поубавилось иллюзий относительно партнера и мужчин в целом», — рассказывает Знаменская.

Кристина Асмус и Роман ЕвдокимовКристина Асмус и Роман Евдокимов. Instagram* / asmuskristina

Однако, по ее словам, есть и плохая новость: карта десять мечей указала на то, что этот брак, вероятнее всего, будет не последним в ее жизни.

Кристина Асмус и Роман Евдокимов встречаются уже больше года. Все это время отношения они не афишировали, но в конце мая артистка решила рассекретить свою любовь и выложила в социальной сети фото, на котором страстно целовала возлюбленного.

При этом Кристина до мая продолжала жить в одном доме с бывшим мужем Гариком Харламовым. Знаменитость хотела поделить имущество, ведь бывший возлюбленный после развода так и не согласился купить ей и дочери отдельную квартиру.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Асмус страстным поцелуем с возлюбленным рассекретила отношения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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