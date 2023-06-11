Героизация и время: как пережить гибель близкого человека

Всю Россию потрясла история из Египта, где акула растерзала 23-летнего парня прямо на глазах его отца. На примере этой трагедии системный психолог рассказала, как лучше всего справляться с утратой.

Самостоятельно пережить внезапную утрату близкого человека поможет методика «героизации» и избегание нескольких частых ошибок. Об этом 5-tv.ru рассказала системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. Рекомендации специалист дала на примере истории с россиянином, которого на глазах отца растерзала акула в Египте.

На принятие утраты может уйти пять лет

Наталья рассказала, что смерть близкого человека — одно из самых тяжелых испытаний для психики. Чтобы пройти через все стадии принятия, обычно требуется год. Но если речь идет о потерявшем ребенка родителе — этот период может увеличиться до пяти лет. Сложнее всего люди переживают утрату маленьких детей.

«Если мы говорим, как пережить, надо вспоминать теплые моменты. Помнить, что так бывает, так происходит. Желательно обратиться, конечно, к специалисту — если человек не может смириться с тем, что произошло. Потому что со специалистом они идут рука об руку по всем стадиям до принятия ситуации. Но это очень небыстрый процесс», — отметила психолог.

Две частые ошибки

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В первую очередь после гибели близкого человека нельзя снова и снова вспоминать трагедию. Это вынуждает каждый раз эмоционально проживать утрату заново. Если происшествие попало на видео — не нужно смотреть эти кадры. Если о трагедии написали журналисты — не нужно читать такие новости. Главная задача — как можно скорее отпустить травмирующие воспоминания.

Во-вторых, нужно избегать мыслей и разговоров о собственной вине в произошедшем. Эта рекомендация касается не только и не столько горюющего, сколько его окружения. Важно поддерживать человека, а не говорить, что ничего плохого бы не случилось, поступи он иначе. Ровно так человек будет думать и сам. Винить себя — одна из стадий принятия.

Если близкие ведут себя некорректно, какое-то время с ними лучше не общаться.

Как быстрее смириться с гибелью близкого человека

Никто не может быть готов к тому, что однажды потеряет любимого человека в результате несчастного случая. Все стараются гнать такие мысли прочь. Однако важно помнить, что трагедии каждый день случаются по всему миру. Это поможет смириться.

Вторая рекомендация — вспоминать лучшие качества ушедшего из жизни человека и самые приятные моменты, проведенные с ним. Создание позитивного образа погибшего и призыв связанных с ним светлых чувств помогут легче пройти через все этапы принятия и научиться жить заново.

«Есть такое слово — „огероить“. Грубо говоря, сделать из него (погибшего. — Прим. ред.) внутри себя героя. Будто он был для человека, для отца в частности, надеждой, опорой, героем в его глазах. Окружающие тоже должны поддерживать такой же образ», — посоветовала Шляпужникова.

Специальные техники

Нередки ситуации, когда два человека поссорились, а сразу после этого один из них погиб. Тогда второй будет испытывать сильное чувство вины перед погибшим, но избавиться от него не сможет. Потому что просить прощения уже не у кого. В этом случае помочь может одна из двух методик.

«Существуют специальные техники, когда воссоздается образ человека специалистом и „виноватый“ может попросить прощения. Или же написать письмо погибшему. Такие техники психологические очень помогают», — посоветовала психолог.

В заключение специалист отметила, что тяжелее всего потерявшим близкого человека приходится в первый месяц после трагедии. Потом боль постепенно стихает, и с каждым днем становится чуть легче и проще.

Тигровая акула убила 23-летнего россиянина в Египте 8 июня. Молодой человек вместе с отцом прибыл на пляж в Хургаде, считающийся безопасным и принадлежащий отелю. Парень вместе со своей девушкой пошел купаться, как вдруг на них напала акула. Очевидцы успели спасти только девушку.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий отца растерзанного акулой россиянина о трагедии. По его словам, все произошло буквально за 20 секунд.