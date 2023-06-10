Народные приметы помогут сохранить брак: что нельзя делать перед свадьбой

Свадьба — это волнительное и важное событие в жизни каждого человека. Большинство пар подходят к этому дню как к началу нового этапа жизни, который символизирует счастье и умиротворенность. Но иногда возникают проблемы, из-за которых все идет наперекосяк. Каких народных примет стоит придерживаться, рассказали dni.ru.

Не стоит приобретать заранее свадебное платье

Наши предки верили, что если женщина заранее готовит свадебный наряд, то мероприятие может так и не состояться. В древности считалось, что невеста покидает жениха, если платье длительное время лежит без дела.

Не выбирайте дату свадьбы в определенные дни

Например, не рекомендуется устраивать торжество в неблагоприятное время: 13-е число, пятницу и в дни поста. Считается, что эти числа могут принести в брак ссоры и разногласия.

Перед выходом из дома не смотритесь в зеркало

Если накануне приезда в ЗАГС женщина видит свое отражение в зеркале, то это может привести к неприятностям во время свадьбы. Поэтому, если вы верите в эту примету, то не стоит поддаваться соблазну перед торжеством.

Нельзя дарить ножи и другие острые предметы

Считается, что такие подарки приносят конфликты в супружескую жизнь пар. Поэтому, подбирая подарок к свадьбе, стоит брать во внимание эту плохую примету.

Невеста не должна встречаться с женихом перед свадьбой

Если накануне торжества, влюбленные увидят друг друга, то это может привести к неудачам и проблемам в браке. Поэтому стоит ограничиться только сообщениями и звонками.

Не покупайте заранее свадебные кольца

Считается, что такая покупка может привести к разладу в семье. Поэтому украшение стоит приобрести за несколько дней до церемонии.

Однако стоит помнить, что это всего лишь суеверия. И вам выбирать — верить в них или нет. Не забывайте, что самое главное — это любовь между вами и вашим партнером.

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