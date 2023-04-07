Свадьба на Красную горку: какие обряды сделают брак счастливым и крепким

В первое воскресенье после Пасхи и Светлой седмицы в России празднуется Фомино воскресенье, именуемое Антипасхой, или по-народному Красная горка. Этот день считается праздником весны и любви. Поэтому по традиции на Красную горку играется особенно много свадеб, а церковь возобновляет таинство венчания после длительного Великого поста.

Читайте также Почему Красная горка 23 апреля — самый необычный народный праздник

Когда празднуется Красная горка в 2023

В этом году Пасха празднуется 16 апреля, а значит Красная горка выпадет на 23 апреля. Именно в это воскресенье православные верующие отмечают любимый весенний праздник, с которым связано большое количество примет и обрядов.

Как горка стала красной

Название народного праздника сохранилось с древних времен. Горками назывались высокие холмы, которые первыми просыхали весной и покрывались свежей зеленой травой. Через неделю после Пасхи незамужние девушки собирались вместе, чтобы на прогретых солнцем пригорках водить хороводы, петь песни и плести венки.

Молодежь в этот день одевалась в лучшие наряды, веселилась и знакомилась в поисках своей половинки. В этот день обязательно старались посвататься к понравившейся девице. Поэтому Красная горка получила еще одно народное название — Кликушино воскресение. Оно произошло от слова «кликать», то есть зазывать весну и любовь.

«На Красную горку высматривай зорко», — советовали в этот день молодым.

Слово «красный» у славян изначально обозначало «красивый», «радостный», «яркий», созвучный теплому солнышку. Отсюда и появилось название для праздника наступившей весны.

Позже «красным» стали обозначать цвет спелых ягод и этап созревания. К статной девушке обращались «красна девица», а яркое солнце уважительно называли — «красно солнышко».

Большой любовный гороскоп 2023: названы лучшие даты для свадьбы и поиска партнера

Почему Красная горка считается свадебным временем

Красная горка является энергетически мощным праздником. Считается, что в это время за людьми наблюдают не только святые, но и духи предков. Поэтому браки будут благословенными, а просьбы о скором замужестве — услышанными.

Весенние свадьбы старались сыграть именно в первое воскресенье после Светлой Пасхи, потому что сватались, как правило, на Масленицу. К поженившимся парам относились как к счастливцам. Считалось, что такой союз будет крепким и плодовитым.

«Те, кто на Красную горку женятся, никогда не разженятся», — гласит народная мудрость.

Еще одна причина, по которой жених с невестой выбирали такую дату для свадьбы, заключалась в том, что дети, зачатые после Красной Горки, появлялись на свет в период между Рождеством Христовым (7 января) и Крещением Господним (19 января). В народе такое событие воспринималось как божий дар.

Но за праздничными настроениями у крестьян скрывались и практичные причины. После Пасхи начиналась горячая пора полевых работ. А новый член семьи — это всегда желанный помощник по возделыванию и сбору урожая.

Свадебные обряды на Красную горку

Благоприятный прогноз для молодоженов приобретал удвоенную силу, если соблюдались древние таинства. Многие обряды дошли до современных дней и продолжают выполняться для привлечения счастья и благополучия в новую семью.

Умыкание невесты у воды

На Руси особое внимание при сговорах на свадьбу уделялось воде. Издавна некоторые славянские племена «умыкали» невест рядом с водоемом. Парень старался украсть свою избранницу именно у ручья или реки. Бытовала еще одна традиция — в знак заключения брака и его укрепления пара трижды объезжала на лошади вокруг озера.

Во время народных гуляний на Красную горку молодые люди искали свою половинку и обливали водой понравившуюся девушку. Так они «выделяли» будущую невесту и заявляли о намерениях.

Осыпание молодых

На Руси молодоженов осыпали крупой и деньгами. Монетки и зерно бросали под ноги, когда жених с невестой входили в церковь, для привлечения достатка в их будущую совместную жизнь.

Бытовал и другой вариант этого обряда. Мать невесты осыпала молодых после их выхода из дома, а мать жениха — из церкви.

Выпекание каравая

До сих пор обязательным атрибутом свадебного праздника является пышный каравай — особый круглый хлеб с солью. Он считается знаком благословения молодых на долгую и счастливую жизнь. По древней традиции родители жениха встречали супругов с караваем на руках, принимая таким образом избранницу сына в семейный круг.

Круглая форма хлеба напоминала солнце, которое дарит земле плодородие, а людям сытость и благополучие. Эти пожелания переходили и на пару во время обряда.

Читайте также Что надеть на свадьбу в качестве гостя?

Выпекать каравай доверяли только замужним женщинам, живущим в счастливом браке и воспитывающим много детей.

Перед замешиванием теста хозяйке необходимо было умыться и покрыть голову платком. Во время приготовления она читала молитвы Богородице. Свадебный хлеб украшался сложными узорами, например, в виде веточек калины, которая символизировала любовь.

В печь каравай ставил только женатый мужчина. Готовый хлеб преподносили на рушнике. Верхушка доставалась жениху и невесте, середина — гостям.

На современных свадьбах новоиспеченные муж и жена по очереди отламывают или откусывают от каравая. Считается, чей кусок окажется больше, тот и будет хозяином в семье.

Выкуп невесты

Традиция испытывать будущего мужа перед свадьбой сохранилась до современности. Просто так невесту никто не отдавал: жених и его дружка должны были искать девушку, выполнять специальные «задания», платить выкуп деньгами или угощениями родне невесты. Только после этого ему разрешали забрать девушку из отчего дома.

Обручальные кольца

В народе верили, что свадебные кольца должны быть простыми, чтобы свадьба прошла гладко, а совместная жизнь была ладной и без проблем. Молодоженам запрещалось давать украшение посторонним в руки, чтобы уберечь себя от несчастья.

Венчальные свечи

После таинства венчания свечи, которые символизировали жениха и невесту, особо берегли. Их слепляли вместе в знак единства новой семьи. Свечи помещали в кадку с пшеном, которую устанавливали в изголовье постели молодых. Там они находились целый год, затем заворачивались в рушник и бережно хранились. Потеря венчальных свечей расценивалась как большое несчастье.

Монетка в колодец

Если в день свадебного праздника бросить в колодец монетку, то заветное желание исполнится, а в жизнь войдет счастье.

Самые громкие свадьбы звезд в 2022 году

Свадебные приметы на Красную горку