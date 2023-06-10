Экс-десантника ВС США Трэвиса Лика задержали в Москве по делу о наркотиках
Американец арестован до 6 августа.
Фото: Instagram* / travisleake
В Москве задержали бывшего американского десантника по имени Тревис Лик, который, по предварительной информации, в России распространял наркотики. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По последней информации, он отказался запускать к себе в квартиру правоохранительные органы, поэтому им пришлось взламывать дверь. Внутри квартиры американца были обнаружены наркотические вещества.
К слову, Трэвис знаменит еще и тем, что продюсировал известных музыкантов. Один из его проектов — рок-группа «Тараканы». В Россию мужчина переехал в 2010 году, а до этого служил в составе десантных войск США, воевал на территории Ирака.
В ближайшее время Хамовнический суд Москвы изберет для Лика меру пресечения. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит до 12 лет колонии. По информации источника, американец арестован до 6 августа.
До этого стало известно, что в Петербурге был задержан россиянин, который разыскивался Интерполом Канады. Его остановили на улице для проверки документов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Петербурге арестовали россиянина, которого искал Интерпол.
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