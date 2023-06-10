В Петербурге арестовали россиянина, которого искал Интерпол

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 0

Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в Петербурге при проверке документов

В Петербурге арестовали россиянина, которого искал Интерпол

Фото: www.globallookpress.com / Hristo Rusev

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Мужчину задержали при проверке документов.

В Петербурге арестовали россиянина, которого долгое время разыскивал Интерпол. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Мужчину 9 июня остановили на улице Красного Текстильщика для проверки документов. Правоохранительные органы смогли вычислить по базе данных, что этот числится в федеральном розыске Национального центрального бюро Интерпола. Оказалось, что его обвиняли в том, что скрылся от органов МВД Канады.

По информации источника, россиянина арестовали.

Интерпол — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира организации расположена в Лионе, Франция.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в даче взятки пограничникам.

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