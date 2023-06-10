CBC: премьер Канады Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
Какие планы у политика и встретится ли с ним глава Незалежной Владимир Зеленский?
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает CBC.
В статье говорится том, что политик приехал не один, а со своим заместителем, министром финансов Христи Фриландом.
«Поездка планировалась в большой тайне от всех, тем более от СМИ. Возможно, его визит связан с контрнаступлением Вооруженных сил Уркаины (ВСУ)», — говорится в сообщении.
Согласно информации газеты The Globe and Mail, Трюдо запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Киева.
До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в канцелярию Олафа Шольца на переговоры с неофициальным визитом. Европейское путешествие Зеленского началось 3 мая. Тогда он оправился с визитом в Финляндию. Во время его нахождении в Хельсинки стало известно, что на Украину он возвращаться не собирается. Позже появилась информация, что президент Незалежной прибыл в Гаагу. Затем — Берлин.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шольц принял Зеленского в Берлине.
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