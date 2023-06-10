Премьер Канады Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

CBC: премьер Канады Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев

Премьер Канады Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие планы у политика и встретится ли с ним глава Незалежной Владимир Зеленский?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает CBC.

В статье говорится том, что политик приехал не один, а со своим заместителем, министром финансов Христи Фриландом.

«Поездка планировалась в большой тайне от всех, тем более от СМИ. Возможно, его визит связан с контрнаступлением Вооруженных сил Уркаины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

Согласно информации газеты The Globe and Mail, Трюдо запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в канцелярию Олафа Шольца на переговоры с неофициальным визитом. Европейское путешествие Зеленского началось 3 мая. Тогда он оправился с визитом в Финляндию. Во время его нахождении в Хельсинки стало известно, что на Украину он возвращаться не собирается. Позже появилась информация, что президент Незалежной прибыл в Гаагу. Затем — Берлин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шольц принял Зеленского в Берлине.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.64
0.55 89.01
0.97
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

14:57
Экс-десантника ВС США Трэвиса Лика задержали в Москве по делу о наркотиках
14:43
Премьер Канады Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев
14:26
«Должна дать им много любви»: как Анна Казючиц заменила мать детям Грамматикова
14:12
Два пассажирских самолета столкнулись в японском аэропорту
14:01
Шанс на спасение: как помочь при отравлении алкоголем
13:46
Названы дата и место прощания с режиссером Вячеславом Ребровым

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Маленькая девочка без вести пропала на берегу реки в Иркутске
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео