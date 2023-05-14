Воинские почести и нервное рукопожатие: Шольц принял Зеленского в Берлине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 102

Шольц принял Зеленского в Берлине с воинскими почестями

Воинские почести и нервное рукопожатие: Шольц принял Зеленского в Берлине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Читайте нас в: Дзен Новости

Берлин усилил меры безопасности в связи с визитом украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в канцелярию Олафа Шольца на переговоры. Канцлер Германии принял Зеленского с воинскими почестями, несмотря на то, что тот прибыл в страну с рабочим, а не государственным визитом. Об этом сообщил корреспондент агентства ТАСС.

Приветствие двух политиков получилось неожиданно долгим и напряженным — они жали друг другу руки на протяжении полуминуты, натянуто улыбаясь на камеры. Ожидается, что официальное выступление Зеленского и Шольца перед прессой состоится после переговорного процесса.

В Берлине усилены меры безопасности, как сообщил корреспондент агентства. Перекрыты подъезды к правительственному кварталу, а в небе зависли несколько полицейских вертолетов.

Европейское путешествие Зеленского началось 3 мая. Тогда он оправился с визитом в Финляндию. Во время его нахождении в Хельсинки стало известно, что на Украину он возвращаться не собирается. Позже появилась информация, что президент Незалежной прибыл в Гаагу. Поездка Зеленского Берлин была запланирована на 13 мая.

Накануне Зеленский в своем аккаунте Twitter сообщил о прибытии в Берлин. Известно, что он уже успел провести встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.

+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
«Абсолютно банкрот»: экс-министр финансов Греции рассказал о положении страны
12:33
Молодая жена онкобольного Левкина путает его с дедушкой: «Мы из разных поколений»
12:19
Эрдоган проголосовал на избирательном участке в Стамбуле на выборах в Турции
12:02
Воинские почести и нервное рукопожатие: Шольц принял Зеленского в Берлине
11:58
Состояние госпитализированного Глеба Панфилова стало улучшаться
11:42
Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Сейчас читают

«Был братом»: Лариса Удовиченко тяжело переживает смерть Сергея Колесникова
«Там такое творилось!» — Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд»
Что-то гусарское, брутальное и соблазнительное: главный секрет костюмов SHAMAN
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп