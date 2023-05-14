Воинские почести и нервное рукопожатие: Шольц принял Зеленского в Берлине

Берлин усилил меры безопасности в связи с визитом украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в канцелярию Олафа Шольца на переговоры. Канцлер Германии принял Зеленского с воинскими почестями, несмотря на то, что тот прибыл в страну с рабочим, а не государственным визитом. Об этом сообщил корреспондент агентства ТАСС.

Приветствие двух политиков получилось неожиданно долгим и напряженным — они жали друг другу руки на протяжении полуминуты, натянуто улыбаясь на камеры. Ожидается, что официальное выступление Зеленского и Шольца перед прессой состоится после переговорного процесса.

В Берлине усилены меры безопасности, как сообщил корреспондент агентства. Перекрыты подъезды к правительственному кварталу, а в небе зависли несколько полицейских вертолетов.

Европейское путешествие Зеленского началось 3 мая. Тогда он оправился с визитом в Финляндию. Во время его нахождении в Хельсинки стало известно, что на Украину он возвращаться не собирается. Позже появилась информация, что президент Незалежной прибыл в Гаагу. Поездка Зеленского Берлин была запланирована на 13 мая.

Накануне Зеленский в своем аккаунте Twitter сообщил о прибытии в Берлин. Известно, что он уже успел провести встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.