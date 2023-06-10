В Петербурге курсантка академии полиции обвинила преподавателя в совращении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

Сотрудник образовательного учреждения уволился, но история все еще не окончена.

В Петербурге курсантка академии полиции обвинила преподавателя в совращении

Фото: www.globallookpress.com / Heiner Heine

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В Санкт-Петербурге курсантка академии полиции обвинила своего преподавателя в совращении. По данным 5-tv.ru, 16-летняя девушка написала заявление в полицию через психолога, которому призналась, что 23-летний мужчина совратил ее, а теперь слышит в свою сторону насмешки от него.

Преподаватель, на которого курсантка из Петербурга написала заявлениеПреподаватель, на которого курсантка из Петербурга написала заявление в полицию. 5-tv.ru

По информации источника, изначально молодой человек еще в 2022 году пригласил ее на свидание в отель. Она согласилась, поскольку думала, что они там проведут дружескую беседу. Но все переросло в интимную связь.

После огласки инцидента, преподаватель уволился из академии. В образовательном учреждении намерены разобраться в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Екатеринбурге проверяют информацию о насилии над детьми в спецшколе.

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