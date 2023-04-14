В Екатеринбурге проверяют информацию о насилии над детьми в спецшколе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

В учреждении старшие ученики якобы стали страшно наказывать младших за провинности.

В Екатеринбурге проверяют информацию о насилии над детьми в спецшколе

Фото: www.globallookpress.com /Annette Riedl

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Директора специализированного школьного учреждения в Екатеринбурге сняли с должности после инцидента с насилием одного из учеников. Об этом сообщило министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Известно, что один из подростков сбежал из школы, потому что старшие ученики наказывали детей за провинности под руководством одного из преподавателей. Так называемые меры пресечения могли быть и сексуального характера.

«Я планирую в ближайшее время встретиться с руководством и воспитателями спецшколы № 124 и обсудить с ними эту ситуацию, о которой пишут СМИ. Обвинения очень серьезные, надо понять, чем они вызваны», — сообщила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в беседе с 5-tv.ru.

Сообщается, что министерство образования региона окажет помощь в расследовании инцидента. При этом местный СК воздержался от комментариев.

Ранее школьник пытался свести счеты с жизнью, потому что друг бабушки изнасиловал его. Трагическое событие случилось, когда ребенку было восемь. Лишь спустя семь лет мальчик смог доверить эту тайну, но не близким или друзьям, а психиатру. Правду пришлось рассказать после попытки уйти на тот свет.

В конце марта 5-tv.ru сообщал, что пятиклассницу из Кемерова изнасиловали прямо на дне рождения.

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