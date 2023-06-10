Первый в истории: за что Трампу грозит 400 лет в американской тюрьме

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 30 0

Бывшему президенту США предъявили обвинение, состоящее из 37 пунктов.

Первый в истории: за что Трампу грозит 400 лет в американской тюрьме

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Niyi Fote

Экс-президенту США Дональду Трампу грозит наказание в виде 400 лет заключения в американской тюрьме, если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения. Ни с одним главой Белого дома такого не происходило за всю историю США. Что же вменяют миллиардеру?

Дональду Трампу предъявили обвинение из 37 пунктов. Четыре из них — по тяжким преступлениям. А именно: один о заговоре с целью воспрепятствования правосудию и три о сокрытии особо секретных документов.

Упомянутые секретные документы можно разделить по трем темам: сведения о ядерной программе США; информация о военных уязвимостях страны; планы Пентагона о нападении на страну, название которой не раскрывается.

По каждому из четырех самых тяжких пунктов обвинения Дональду Трампу грозит по 20 лет тюрьмы. Еще по каждому из 31 — по десять. По оставшимся двум пунктам — по пять. Итого: 400 лет за решеткой.

Дональд Трамп все обвинения в своей адрес категорически отвергает. Он открыто говорит, что претензии прокуратуры к нему политически мотивированы. Как и предыдущие многочисленные обвинения в его адрес.

«Все они (обвинения. — Прим. ред.) оказались фальшивкой. Семь лет они не могут остановиться. Это вмешательство в выборы на высшем уровне, такого в истории США не было. Я невиновный человек, я полностью невиновен!» — заявил бывший американский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп должен явиться в федеральный суд в Майами 13 июня.

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