Дональду Трампу предъявили обвинения и вызвали в суд

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 29 0

По словам адвоката политика, обвинения основаны на вероятном нарушении Закона о шпионаже.

Дональду Трампу предъявили обвинения и вызвали в суд

Фото: www.globallookpress.com / Timothy A. Clary - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Экс-президента США Дональда Трампа предупредили о выдвижении против него обвинений о ненадлежащем обращении с секретными документами Белого Дома. Политик сообщил в своей социальной сети Truth Social, что его вызвали на федеральный суд в Майами 13 июня.

Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам, основывающихся на возможном нарушении закона о шпионаже. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что дело против главы Белого дома включает пункт о заговоре с целью воспрепятствования правосудию. При этом претензий со стороны обвинителя может быть куда больше.

Стоит отметить, что Дональд Трамп — это первый президент США, которому предъявили такие серьезные обвинения - федеральные и уголовные. Но адвокат политика уверен, что его клиента не арестуют, однако, экс-президенту придется пройти через «необходимые бюрократические процедуры».

Дональд Трамп после ухода с поста президента США забрал с собой тайные документы в свое поместье в штате Флорида. Их обнаружили и изъяли после обысков. Изначально политик должен был передать файлы в архив, но он умолчал об их наличии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп теряет миллионы долларов из-за темного прошлого.

Тема:
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